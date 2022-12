Premium Het beste van De Telegraaf

Gezocht: ’schizofrene’ Twitter-ceo die Elon Musk durft tegen te spreken

Door Chris Broesder

Elon Musk heeft dinsdag bevestigd dat hij zijn functie als ceo bij Twitter neerlegt als hij een geschikte opvolger heeft gevonden „die gek genoeg is om de baan te accepteren”. Wel zegt hij nog altijd de software- en server-afdelingen te zullen leiden. De aankondiging komt na een online enquête waarin hij mensen vroeg of hij moest opstappen, waarop 57% ’ja’ zei. Volgens ingewijden was hij al op zoek naar een vervanger, en was de enquête vooral voor de bühne. Hoe dan ook, de vraag is wat voor type ’gek’ het meest geschikt is.