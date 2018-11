Signify verbrandt €400 mln beurswaarde

Na derde kwartaalcijfers die veel minder slecht dan gedacht waren, steeg het aandeel vrijdag in de ochtendhandel met bijna 7%. In de loop van de middag verloor het bedrijf echter ruim €400 miljoen aan beurswaarde. Uiteindelijk sloot de recent in Signify omgedoopte verlichtingsdivisie van Philips echter op een verlies van bijna 10% op €19,07.

Bekijk ook: Resultaten Signify beter dan verwacht

Sinds Philips zijn lichtdivisie op eigen benen zette door een minderheidsbelang in mei 2016 naar de beurs te brengen voor €20 per aandeel, destijds gezien als een zacht prijsje, ging het alle kanten op met de lichtproducent, dat in juni 2017 piekte op €35,95 per aandeel. Onder de introductieprijs noteerde het aandeel tot vrijdag echter niet eerder.

Analisten wijzen erop dat het kwartaal louter goed leek omdat Signify extra verkopen telde nu Europese doe-het-zelf-zaken nog snel voorraden halogeenlampen insloegen. De verkoop, op bestaande voorraden na, is sinds september verboden. Op het vlak van Led-verlichting heeft Signify te kampen met sterkere concurrentie van onder meer huismerken en van een veel lagere vervangingsvraag omdat LED langer mee gaat. Gloeilampen werden in 2012 al in de ban gedaan in Europa.

Philips heeft nog 18% van de aandelen van zijn voormalige dochter, maar topman Frans van Houten stelde afgelopen maandag die niet tegen de huidige lage beurskoers te willen verkopen.