Beleggers vluchten in beroerd beursjaar naar veilige aandelen

Aandeelhouders van Wolters Kluwer hebben niets te klagen. Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - Door zorgen over de wereldeconomie, de bedrijfswinsten, de Italiaanse schuldenberg en de oplopende rentes in de VS zijn de aandelenkoersen in de afgelopen weken sterk gedaald. De AEX heeft dit jaar inclusief dividend inmiddels 4% ingeleverd. De verschillen tussen de hoofdfondsen zijn echter groot.