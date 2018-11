'FBI onderzoekt mogelijke misleiding Tesla'

Tesla bereikte onlangs een schikking met beurswaakhond SEC over min of meer hetzelfde onderwerp. Daarbij ging het toen vooral over de tweets van topman Elon Musk over het van de beurs halen van zijn bedrijf, maar ook berichten over de autoproductie werden meegenomen.

Nu een civiele procedure met die schikking is afgewend ligt dus nog een strafrechtelijke zaak op de loer. Half september zei Tesla al dat het op vrijwillige basis informatie had vertrekt aan het openbaar ministerie. Toen was nog niet bekend dat het onderzoek draaide om de Model 3 en dat werd gekeken naar de periode vanaf begin 2017.

Reactie Tesla

„Eerder dit jaar, heeft Tesla meegewerkt aan een vrijwillig verzoek van Justitie om documentatie aan te leveren met betrekking tot de publieke communicatie over het opschalen van de Model s productie. Wij hebben geen dagvaarding ontvangen, geen verzoek om te getuigen of mee te werken aan enig ander formeel proces en er zijn hierover vanuit Justitie de afgelopen maanden geen aanvullende verzoeken geweest”, meldt een Tesla-woordvoerder.