Amazon en Google onderuit op rode beursdag

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag flink lager gesloten, waarmee de winsten van een dag eerder bijna geheel werden uitgewist. Vooral techfondsen hadden het zwaar te verduren. Tegenvallende kwartaalberichten van zwaargewichten Amazon en Google voedden de vrees dat bedrijven over hun piek heen zijn. De nieuwste cijfers over economische groei in de Verenigde Staten gaven echter wat tegenwicht.