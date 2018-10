Ingrepen normaler: mooi koppie mag wat kosten

Het is makkelijker dan ooit om moeder natuur een handje te helpen. Dankzij foto’s en filmpjes die worden gedeeld op YouTube en Instagram is precies te zien wat er allemaal mogelijk is, én kunnen likes worden verzameld voor het resultaat.

Kleine cosmetische ingrepen worden steeds normaler. En wie eenmaal begint, gaat vaak elke paar maanden terug voor een nieuwe behandeling. Want die lange, volle wimpers, welgevormde wenkbrauwen en volle lippen wennen snel. Om het resultaat te behouden, moeten ze elke paar weken of maanden opnieuw onder handen worden genomen. Goedkoop is het niet: een nieuwe set laten zetten kost al snel €70, opvullen moet elke paar weken en kost zo’n €30.

Verslaafd

„Ik doe het nu vierenhalf jaar en het wordt steeds drukker”, vertelt Alwart Muradian van I love wimpers. „Sommigen komen één keer om het uit te proberen of voor een vakantie, anderen raken verslaafd en komen elke twee of drie weken terug. Soms elke vier weken.” Het is afhankelijk van hoe vol je eigen wimpers zijn, maar elke paar weken bijvullen geeft het mooiste resultaat, zegt Muradian. Ze ziet vrouwen van alle leeftijden in haar behandelstoel. „Elke vrouw gebruikt mascara. Dan is dit de ideale oplossing om altijd een mooie oogopslag te hebben.”

Een andere trend van de laatste jaren is microblading. Tussen de wenkbrauwhaartjes worden kleine sneetjes gezet die worden opgevuld met pigment. Het is een vorm van permanente make-up, tatoeages die een paar jaar zichtbaar zijn. De streepjes zijn – als ze goed worden gezet – amper te onderscheiden van echte wenkbrauwhaartjes, maar de behandeling kost wel zo’n €300. Daar zit dan een vrijwel altijd noodzakelijke nabehandeling bij.

Liene Kazocina van de Brow Bar in Amsterdam ziet dat ook de vraag naar deze vorm van permanente make-up sterk toeneemt. „Dikke wenkbrauwen zijn nu de mode. Vrouwen die vroeger te veel hebben geëpileerd, komen nu voor microblading.” Het effect is tijdelijk. „Als je een droge of normale huid hebt, kun je de wenkbrauwen zo’n twee jaar blijven zien. Maar bij mensen met een vettige huid blijft het effect maar iets van zes maanden. Dan kun je beter ergens anders voor kiezen”, zegt Kazocina. Ook kunnen de wenkbrauwen na een tijdje vervagen. „Dan adviseer ik binnen een jaar nog een touch-up te doen.”

Om permanente make-up zoals microblading aan te brengen, is een vergunning van de GGD nodig. Op de website veiligtatoeerenenpiercen.nl staat een overzicht van salons met vergunning.

Opspuiten

Wie van zichzelf geen volle lippen heeft, kan ze subtiel laten opspuiten. Meestal wordt hier de lichaamseigen stof hyaluronzuur voor gebruikt. Lipfillers laten zetten kost ongeveer €200 tot €400 en het effect is zes tot twaalf maanden te zien. Permanente lipfillers zijn in Nederland sinds 2015 verboden.

„Er komen steeds meer mensen via mond-tot-mondreclame bij ons, dus er is duidelijk minder een taboe op fillers”, zegt Peter den Otter, cosmetisch arts bij Kliniek Vrijdag in Leiden. „In Nederland gaan vrouwen nog wel voor een natuurlijk resultaat, het moet er niet behandeld uitzien. Al willen jonge meisjes de laatste tijd wel heel graag zo groot mogelijke lippen.” Den Otter zegt in dat geval altijd eerst minder in te spuiten. „Het is wel mijn handtekening op dat gezichtje.”

Wie lipfillers, botox of gezichtsfillers tegen rimpels wil laten inspuiten, kan volgens de arts het best op zoek naar een kliniek die ook meer medische ingrepen doet zoals ooglidcorrecties. „In een medische omgeving hebben artsen meer ervaring en kan sneller worden ingegrepen als er iets misgaat. Je wilt geen botox laten zetten bij de kapper.”

Trend

Fillers en botox in het gezicht worden ook steeds normaler. In 2017 werden meer dan 400.000 behandelingen uitgevoerd in Nederland, blijkt uit onderzoek door dermatologen en cosmetisch artsen. De behandelingen kosten, afhankelijk van de zone en de kliniek, ook zo’n €200 tot €400 en moeten elke paar maanden worden herhaald.

„Wij zien zeker een trend, steeds meer mensen nemen fillers en botox. Ook onder twintigers wordt het steeds normaler. Maar eigenlijk is er groei bij alle leeftijden”, zegt Catharina Meijer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde. Op de website van de vereniging staan een lijst van alle erkende cosmetisch artsen, die zijn opgeleid om deze ingrepen uit te voeren.