Italië brengt eurozone in crisis

Het crisisgevoel is terug. Met de afronding van het noodprogramma voor Griekenland afgelopen zomer leek de eurocrisis achter ons te liggen. Maar dankzij de opstandige regering in Rome herleeft die weer. De regering van Lega en de Vijfsterrenbeweging weigert de begroting aan te passen om aan de Europese normen te voldoen. Daarmee zit Rome op ramkoers.

Griekse toestanden hoeven we niet meteen te verwachten, zo schat Maartje Wijffelaars, econoom bij de Rabobank. „Griekenland had een begrotingstekort van 15%, dat is echt wel wat anders dan het Italiaanse tekort dat op 2,4% uitkomt”, zegt ze.

„Huishoudens hebben heel weinig schuld. De economische groei is niet kredietgedreven. Italië is veel minder afhankelijk van buitenlandse financiering voor hun groei. Dan kun je makkelijker klappen opvangen dan destijds Griekenland, Spanje en Portugal.”

Griekenland moest in 2010 worden gered omdat Duitse en Franse banken een groot deel van de Griekse staatsschuld hadden gefinancierd. Die banken mochten niet in de problemen komen, midden in de kredietcrisis. Italië financiert de extreem hoge staatsschuld van 130% voor een belangrijk deel in eigen land.

Ongeveer twee derde van de staatsobligaties is in binnenlandse handen. Dat zijn Italiaanse banken, maar ook de Italiaanse centrale bank, die staatspapier heeft opgekocht in het kader van het stimuleringsprogramma van de Europese Centrale Bank.

Tot zover het goede nieuws. Met de financiering door eigen banken kan de Italiaanse regering het lang uitzingen. Maar áls het misgaat, gaat het goed mis. De innige verstrengeling van de Staat en banken maakt beide kwetsbaar. Wijffelaars: „Op de bankbalansen zijn die Italiaanse staatsobligaties ongeveer 15% van de totale bezittingen. Dat komt op zich wel vaker voor in andere landen. Maar het is ook drie keer zoveel als het kernkapitaal van die banken, dat is extreem.”

Doemscenario naderbij

Rome rekent er nu juist op dat de economische groei aantrekt door de extra overheidsuitgaven van €37 miljard. Oud-eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem noemt dat ’volstrekt onrealistisch’. Als Italië dit plan doorzet, zal het tegenvallers regenen. En stapje voor stapje komt er dan wel degelijk een doemscenario naderbij.

„Als het misgaat met Italië heb je daar niet zomaar een vangnet. Daar zijn ze veel te groot voor”, zegt UBS-econoom Felix Hüfner. Sinds de eurocrisis is er wel een noodfonds opgetuigd waar landen aan kunnen kloppen, het ESM. „Maar zo’n lening komt met strenge condities, bijvoorbeeld de verplichting om te hervormen. Het is maar de vraag of Italië die zou accepteren.”

Grote onzekerheid

Op dit moment staat het Italiaanse lidmaatschap van de eurozone niet ter discussie. Maar in een verhardende politieke strijd met Brussel kan Rome veel geloofwaardiger met een exit dreigen dan Athene eerst. „De negatieve gevolgen van een exit van Italië voor de eurozone zouden veel groter zijn dan bij een Grexit”, aldus Wijffelaars.

Een redding van Italië zou veel duurder uitpakken dan de Griekse reddingsoperatie. „Dat zou weer koren op de molen zijn voor het anti-Europees sentiment in de noordelijke landen. Dat wil Brussel vermijden”, zegt Hüfner. Het lijkt er daarom op dat de ruziënde partijen er toch samen uit moeten komen. Maar er is aan Italiaanse zijde veel onzekerheid, ziet Hüfner. „De vraag is of de Italiaanse regering alsnog wil veranderen. Voor het einde van het jaar moet de definitieve begroting zijn ingediend. Maar tot die tijd kan het nog alle kanten op.”

Kapitaalvlucht op gang

Met de oplopende spanning rond Italië komt er weer een crisisspook om de hoek kijken. Er is opnieuw een kapitaalvlucht vanuit Italië naar sterkere landen, zoals Nederland, Duitsland en Luxemburg, op gang.

Inmiddels staat er op de balans van de Italiaanse centrale bank een tekort van bijna €500 miljard. „Een dreigende financiële ramp", zeggen Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode Business Universiteit, en George Möller, voormalig bestuurder van Euronext en Robeco. Koelewijn: "Dit kan de euro in gevaar brengen. Als we nu ingrijpen, kunnen we nog proberen de landing zo zacht mogelijk te maken."

Het tekort waar het om gaat, is de Target2-balans. Target is een systeem om betalingen van Europese banken met elkaar te verrekenen. Als BNP Paribas bijvoorbeeld geld overmaakt naar ING, loopt dat via Target. Om dat soepel te laten verlopen, garanderen de nationale centrale banken de betaling aan de commerciële banken. Het geld voor ING wordt bijgeschreven door de Nederlandse centrale bank, tegelijkertijd heeft DNB daarmee een vordering op de Franse centrale bank.

Rekening kroegbaas

Het probleem is dat centrale banken die tegoeden niet met elkaar verrekenen. De Italiaanse centrale bank is de andere centrale banken dus nog €500 miljard schuldig. Dat bedrag staat los van de Italiaanse staatsschuld. De Nederlandsche Bank heeft een overschot van circa €128 miljard op de Target2-balans.

Het Italiaanse tekort wordt een probleem als het land de eurozone verlaat, dan moet die Target-rekening betaald worden.

Maar ook zonder Italiaans vertrek vrezen Koelewijn en Möller dat de tekorten zo groot worden dat ze de balans van een centrale bank gaan domineren. Möller: „Die bedragen overschrijden vele malen het kapitaal dat centrale banken hebben. Het is als een kroegbaas die al het verkochte bier op de rekening zet, maar die rekening vervolgens nooit betaald krijgt. Dat kan niet oneindig zo doorgaan."