Column: Handhaven van zomer- en wintertijd het beste

Deze zomer, toen iedereen met vakantie was, organiseerde de Europese Commissie (EC) een volksraadpleging over het al dan niet afschaffen van de zomertijd. In Duitsland wisten nog de meeste mensen ervan, misschien omdat de media er meer aandacht aan hadden besteed. De meeste stemmers daar waren tegen het verzetten van de klok. In Duitsland deed 3,8% van de bevolking met de raadpleging mee, in Frankrijk 0,6%, in Nederland 0,16%.

Volgens Juncker betekende deze opkomst dat het Europese volk zich duidelijk had uitgesproken en omdat je – wederom volgens hem – naar het volk moet luisteren, legde hij de lidstaten op voor april 2019 te melden wat ze willen: of een permanente zomertijd of een permanente wintertijd.

Merkwaardig

Nu het spel op de wagen is, melden zich allerlei mensen en groeperingen, Annie Schreijers-Pierik voorop, die altijd al tegen het verzetten van de klok waren. Het is slecht voor boer en dier, slecht voor het bioritme en levert bovendien helemaal geen energiebesparing op. Daar was het allemaal ooit om begonnen.

Merkwaardig is dit wel. In 2007 deed de EC onderzoek en was de conclusie dat de voordelen van zomer- en wintertijd groter waren dan de nadelen. In Nederland was zelfs 91% van de burgers (in een hopelijk meer representatieve steekproef) voor.

Dat het twee keer per jaar verzetten van de klok nu ineens schadelijk zou zijn, is nogal ongeloofwaardig. Nederland heeft zomertijd gehad van 1916 tot 1946 en daarna weer sinds 1977. Beide keren was energiebesparing inderdaad het hoofdargument. Wij hebben dus gedurende de afgelopen eeuw 69 jaar met zomer- en wintertijd geleefd.

Voordelen evident

Als de invloed ervan zo negatief zou zijn geweest, waren we natuurlijk al veel eerder gestopt. Merkwaardig is ook dat je nooit mensen hoort klagen als ze met vakantie naar landen gaan, die vele tijdzones van de onze verwijderd liggen.

Mij lijken de maatschappelijke voordelen van de zomertijd evident. Het geeft mensen een uur extra om na het werk te recreëren, te sporten, buiten te zijn. Voor de gezondheid van de mens en de portemonnee van de horeca-exploitant zonder meer positief. Dankzij de lange zomeravonden vallen er minder verkeersslachtoffers.

Sinds de invoering van de zomertijd in 1977 is het aantal verkeersdoden spectaculair gedaald, van 2583 naar 613. Daar liggen natuurlijk meer oorzaken aan ten grondslag, maar volgens experts helpen de lange avonden een stuk mee.

Als er naar één tijd moet worden teruggegaan, is de wintertijd te verkiezen. Die komt dichter bij de echte zonnetijd. Maar handhaven van zomer- en wintertijd is verreweg het beste. Waar je als maatschappij zo van hebt kunnen profiteren, moet je niet wegdoen.