Vertrouwen belegger houdt stand ondanks verliezen

De barometer meet maandelijks de stemming onder Nederlandse particuliere beleggers. Een stand van 100 punten geeft een neutraal beeld aan; de huidige stand van 132 geeft aan dat het vertgrouwen nog steeds hoog is.

Bob Homan, hoofd ING Investment Office: „Men blijft positief. En dat begrijp ik wel, fundamenteel zijn er economisch gezien geen grote wijzigingen in de afgelopen tijd. Zaken als Brexit en de handelsoorlogen spelen al een tijd, dat is niet nieuw.”

Homan ziet wel een grote nervositeit op de financiële markten. Hij wijst als voorbeeld op de bekendmaking van kwartaalcijfers Besi, actief in de chips. „Vlak na opening van de beurs staat het aandeel 6% lager maar een uur later weer 6% hoger. Die grote schommelingen zie je niet vaak.”

Dipje

De wereldwijde koersdalingen zijn voor Homan nog geen reden voor grote zorg. „De vraag die we ons allemaal stellen is: gaat het over een dipje midden in een cyclus of is dit het einde van de bull-markt? Bij ING zitten we op de lijn dat het een dip is. Wij zijn niet negatief over de vooruitzichten op de langere termijn.”

Voor de rest van dit jaar is Homan ook optimistisch gestemd. „Aan het einde van dit jaar verwacht ik dat we toch iets hoger staan met de koersen dan het huidige niveau. Het zullen geen enorme stijgingen zijn, maar wij zien voorzichtig weer koopkansen.”

Brexit bedreiging

De particuliere beleggers zien de Brexit als de grootste bedreiging voor hun beleggingen, zo blijkt uit de enquête die wordt gedaan om de BeleggersBarometer op te stellen. Tegelijk is een grote groep beleggers die positieve gevolgen ziet van de Brexit.