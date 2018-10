Geldzorgen voor consument

De speurtocht op DFT.nl past in de malaise van de beroerde beursweek in Amsterdam en op Wall Street. De Amerikaan die een recordjackpot van $1,6 miljard in de wacht sleepte sprak bij lezers daarom veruit het meest tot de verbeelding.

Zoals eerder bleek: geld maakt wel gelukkig, al went het nogal snel.

Direct erna keken lezers naar wat ze moesten doen met hun aflossingsvrije hypotheek nu de rente stijgt. Een op de tien zou in de problemen kunnen komen als ze niets ondernemen.

Een aantal ondernam sowieso al stappen. Tienduizenden huizenbezitters zijn de afgelopen weken naar hun hypotheekadviseur gestapt om de huidige lage rente vast te zetten.

Beste pensioenfondsen

Een kleine meevaller op een ander front. De politiek past voorlopig de bpm-taks voor autorijders niet aan. Partijen kunnen een belastingverhoging niet uitsluiten. Een opluchting voor leaserijders.

Hoewel op de pensioentoezegging beknibbeld wordt, blijken de Nederlandse pensioenfondsen en hun uitvoerders er nog altijd goed voor te staan. Volgens een herhaald onderzoek staan ze zelfs in de wereldtop bovenaan.

Geld dat consumenten opzij zetten om te beleggen, omdat de spaarrente bijna niets oplevert, kan even niet meer worden aangesproken als winstpotje, zo bleek deze week. Kleine beleggers staan in het rood, omdat het rendement te laag is en fiscus ook zijn deel afroomt.

Beschaafd tikje

Lezers keken ook wat bezorgder naar Italië. De nieuwe opstandige Italiaanse regering blijft het gevecht met de andere eurolanden aangaan, Rome wil meer kunnen uitgeven dan eerder afgesproken in Brussel. De voorman van de Europese Centrale Bank heeft er tabak van, maar zegt dat beschaafd.

Kredietbeoordelaars laten Italië nog even zweten, maar het ziet er met de extra uitgaven en $1400 miljard aan schuld heel slecht uit, waarschuwde er eentje. Vrijdagavond meldde de tweede zich: nog even en Italianen gaan fors meer rente betalen.

De situatie is volgens economen ernstiger dan we denken, dit zal het Griekse drama vanaf 2011 verre overtreffen.

Nog een kopzorg: nu al ziet het er naar uit dat pakketjes met Sinterklaas per post niet op tijd arriveren. De bezorgers zijn het zat dat ze voor PostNL steeds meer pakjes moeten bezorgen tegen een in hun ogen te laag tarief.

Stijging woningprijzen

Alle bouwplannen ten spijt, aan het woonfront heersen vooral zorgen bij lezers nu wederom is gebleken dat maar een op de tien woningen betaalbaar is voor Jan Modaal.

Je dacht ook dat de stoom wel van de woningmarkt af is, met misschien wat lagere prijzen, maar niets is minder waar.

Ten slotte, hier is de agenda met belangrijkste gebeurtenissen de komende week.

Kijk hier verder voor praktische geldtips en hier voor het laatste financieel-economische nieuws.

Wil je ’s ochtends direct het meest relevante financiële nieuws van de DFT-redactie in je mail, meld je dan hier gratis aan.