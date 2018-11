Saaie maar vaak rinkelende kassa zonder sterren

De contraire aanpak brengt soms meer risico met zich mee, maar over de lange termijn bewijst het fonds zijn rendement, aldus onafhankelijk onderzoeker Morningstar. Die verlengde recent de ’gouden’ beoordeling van dit fonds, met over vijf jaar gemiddeld 21% omzet.

Dat lijkt afgezet tegen spaarrentes fors, maar het blijft in de jaren iets achter bij sommige large cap-fondsen. Over de hele looptijd scoren de Amerikanen duidelijk beter; het is er voor de langere termijn.

Geen sterren

Dit fonds, in Nederland onder andere verkrijgbaar via BinckBank voor particulieren, is regelmatig goed voor stevige klappers: in 2010 nog eens 20,7%, in 2012 18,2% en in 2013 zelfs 27,6% gevolgd door 20,98% in 2014. Beleggers die dicht bij huis blijven zien het vrij constante verschil in opbrengsten met de AEX.

Het fonds, dat in 2009 is opgericht, valt, anders dan door bovengemiddelde rendement, niet erg op. Het werkt met brede beleggingsteams en kent geen ’sterren’.

„Bijna alle teamleden hebben zowat hun hele carrière opgebouwd bij Dodge & Cox en er gaat zelden iemand weg, anders dan bij pensionering”, typeert Morningstar. Voorman Steven Voorhis van dit fonds werkt sinds 1996 bij Dodge & Cox en heeft er zelf meer dan $1 miljoen geïnvesteerd – skin in the game geldt vaak als prestatieprikkel.

Medisch en tech

Het fonds telt veel financiële beleggingen zoals banken, een kwart van het belegde kapitaal. Gevolgd door zorg- en medische fondsen (19,8%) en technologie (14,7%). Vooral Google-moeder Alphabet (+11,3%) doet bovenin de top 10 goede zaken naast Comcast, Novartis en Sanofi en GlaxoSmithKline. Keuzes van minder bekende farmabedrijven als Express Scripts (+56% dit jaar) maken het verschil.

Dodge & Cox doet met een zestigtal beheerders en analisten eigen onderzoek naar bedrijven die ondergewaardeerd zijn. De huidige dip in de markt is een klassieker: het fonds slaat goedkope aandelen in die op termijn rendement moeten leveren.