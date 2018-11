België zet 20 cryptobedrijven op zwarte lijst

Die lijst met verboden maar voorlopig ongrijpbare bedrijven groeit, het is de volgende actie van de toezichthouder in een langere reeks in België.

Waakhond FSMA, evenknie van de Nederlandse AFM, ziet dat het aantal fraudeurs nog altijd snel toeneemt. Ze beloven consumenten die willen investeren in crypto’s snel te begeleiden in de aan- en verkoop van digitale munten zoals bitcoin, ripple, xrp en tether.

De stand in België is hiermee bijna honderd bedrijven die verdacht worden van oplichting met cryptomunten. Ondanks waarschuwingen van de FSMA dat ze een vergunning nodig hebben bleven ze online actief.

Ook de personen achter de websites bleven zich voordoen als financieel adviseurs, advocaten en accountants, stelt de FSMA. In werkelijkheid zijn ze dat niet.

Terughaal-acties

De fraudeurs beloven vanuit België consumenten dat ze compensatie kunnen regelen als zij hun geld hebben verloren of zelfs als ’recovery rooms’ verliezen kunnen terughalen in ruil voor een vergoeding. Dat levert echter niets substantieels op voor consumenten.

De op de zwarte lijst geplaatste bedrijven kunnen in België vaak niet worden aangeklaagd omdat ze buiten de jurisdictie van de FSMA vallen, zo blijkt uit details van het bericht. Vele zijn elders in Europa gevestigd maar ook in Tokio.

Ook de Nederlandse AFM waarschuwt voor de vanuit het buitenland opererende cryptofraudeurs.