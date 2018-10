Canada kan run op legale joint niet aan

Zelfs als nieuwe bedrijven met een vergunning alles op orde hebben, hun marihuana hebben laten testen en de benodigde aanvragen hebben ingediend, dan nog kan het bijna een jaar duren voordat zij aan consumenten mogen leveren.

Er liggen momenteel zeshonderd aanvragen van bedrijven bij de overheid om cannabis te mogen verkopen aan consumenten.

Met de groeiende vraag in Canada naar wiet sinds de baanbrekende toestemming van de overheid, raken de ondernemers die al legaal werken door hun veel te krap bemeten voorraden heen, zo melden ze aan Amerikaanse media.

Massale bestellingen

De Ontario Cannabis Store, door de overheid geleid, kreeg in de eerste 24 uur na de legalisering van marihuana in Canada 100.000 orders voor verwerkte plantjes en voorgerolde joints binnen.

Dat is meer dan wat alle provincies bij elkaar aan aanvragen binnenkregen voor de legalisering. In Quebec werden in een week 140.000 bestellingen gedaan.

Volgens producent Canopy was door de illegale handel hiervoor niet zeker hoe groot de vraag zou kunnen worden. Die blijkt volledig onderschat, erkent zijn woordvoerder. Canopy leverde al de toegestane medicinale cannabis, en verwerkte een miljoen bestellingen in vier jaar tijd.

Volgens de Canadese overheid zijn er inderdaad maar weinig bedrijven die aan de run op de cannabis kunnen voldoen. Vrijwel alle provincies krijgen minder cannabis aangeleverd dan ze hebben gevraagd, bevestigt de overheid.