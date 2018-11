Musk sneert naar FBI en miljoenenboete

Het onderzoek door het Openbaar Ministerie en de FBI waarover media reppen typeerde hij als „total BS”, totale onzin, erop gericht om het bedrijf van de koers te krijgen.

De FBI doet volgens de New York Times onderzoek naar mogelijk manipulatie van data over de de nieuwe Tesla, Model 3.

Het onderzoek zou opgeschroefd zijn nadat het bedrijf onvoldoende duidelijkheid had gegeven over de werkelijke uitstroom. De productie loopt al langere tijd vertraging op, maar volgens de laatste cijfers loopt Tesla die in.

Tesla zegt geen klachten te kennen. Eerder dit jaar heeft het automerk naar eigen zeggen meegewerkt aan een vrijwillig verzoek van justitie om documentatie aan te leveren over communicatie rond het opschalen van de Model S- productie.

„Wij hebben geen dagvaarding ontvangen, geen verzoek om te getuigen of mee te werken aan enig ander formeel proces en er zijn hierover vanuit Justitie de afgelopen maanden geen aanvullende verzoeken geweest”, laat Tesla weten.

Short-seller bevochten

Dit voorjaar meldde Musk per tweet dat hij Tesla van de beurs wilde halen. Het kapitaal daarvoor zou rond zijn, hij noemde een aandelenprijs van $420 per aandeel een geschikte verkoopprijs.

Hij hoopte daarmee waarschijnlijk short-sellers die gokken op de neergang van Tesla te slim af te zijn. Beurswaakhond SEC begon een onderzoek naar illegale handelspraktijken. Het aandeel ging daarop onderuit.

Voor $20 miljoen kocht Musk daarop vervolging wegens koersmanipulatie af.

Voorwaarde was dat hij als drie jaar langs als chairman zou terugtreden en zich tijdelijk op Twitter terughoudend zou opstellen, een Tesla-jurist zou zijn communicatie in de gaten houden in het belang van het bedrijf.

Kort erna beledigde hij op Twitter de SEC als de „Shortseller Enrichment Commission”, hulpjes van short-sellers.

Musks bedrijf Tesla had deze week een sterk moment. Het kondigde onverwacht een kwartaalwinst aan, maar in lijn met voorspellingen die Musk eerder deed.

