Miljard Air Miles na 1 november waardeloos

Vorige week waren er nog 1,8 miljard niet-ingewisselde punten, met elk een waarde van een halve tot een hele cent. Dat komt volgens Loyalty Management Nederland, het bedrijf achter Air Miles, neer op een totale waarde van 9 tot 18 miljoen euro.

Het van oorsprong Britse spaarprogramma streek begin jaren 90 neer in Nederland. Deelnemende ketens, zoals Albert Heijn en Shell, zagen in Air Miles een handig middel om klanten aan zich te binden. Er was echter een probleem. Doordat de punten onbeperkt geldig waren, wisselden veel Nederlanders de Air Miles nooit in. In 2013 werd daarom een maximale geldigheid van drie jaar ingesteld. Oude punten moesten binnen vijf jaar worden verzilverd.

500 miljoen punten

Sinds deze zomer, toen er nog ruim 5 miljard Air Miles op de plank lagen, hebben al veel spaarders hun punten ingewisseld. Volgens Loyalty Management Nederland gaat het wekelijks om zeker 500 miljoen punten. Of alle oude Air Miles op tijd worden ingeleverd, is nog niet te zeggen.

De populairste bestemming is Albert Heijn, waar klanten onder meer korting kunnen krijgen tegen inruil van hun Air Miles. Ook goededoelenorganisaties profiteren van de naderende deadline. Nederlanders doneerden de afgelopen maanden 25 keer zo veel Air Miles als normaal aan liefdadigheid.