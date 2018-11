Bank of America stapt uit Kiadis Pharma

Volgens de registers van de toezichthouder meldde Bank of America eerder in oktober nog een kapitaalbelang en stemrecht van 4,35 procent in Kiadis.

Ook is bekend geworden dat het belang van Esprit Nominees in het biotechnologiebedrijf kleiner is geworden. Het kapitaalbelang en stemrecht zijn nu goed voor 13,73 procent van Kiadis, in maart ging het nog om 16,62 procent.