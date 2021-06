Topkoks warmen op aan kust Noordwijk

Uitkijkend over zee zei Frank Visser, voorzitter van Les Patrons Cuisiniers, op het terras: „Dit is ons clubhuis geworden.” De ruim twintig chefs die lid zijn van de exclusieve culinaire club, mogen in hun restaurants al veel meer, nu de coronabesmettingen teruglopen. Maar in het najaar verwachten ze pas weer topdrukte. „Nu het nog redelijk rustig is in hun zaken, komen zij deze zomer hier opwarmen”, legde Visser uit over de chefs die nu nog aan de kust kunnen komen koken, hopend op een hete herfst in de horeca.

Zonbeschenen

„Die begint min of meer met het gala van de Patrons in onze beachclub”, keek hoteldirecteur Jaap Liethof vooruit naar 6 september. „Een dag later, met dezelfde topchefs, hebben we hier het gala van WarChild met 300 stoelen van €1000 per stuk. Deze avond is helemaal uitverkocht”, schetste hij het grote verlangen naar gezelligheid op hoog niveau. Om hem heen liep het personeel van Vinkes zaak De Kromme Watergang (**) in Hoofdplaat met hun keurige stropdassen af en aan onder de zonbeschenen terrasluifel.

Net nu het einde van het coronatijdperk in zicht is, gaat het Hotel van Oranje volgend jaar een flinke tijd dicht, vanwege de langverwachte verbouwing. Terwijl het al zo lastig is om goed personeel vast te houden in deze tijd. Liethof: „Een geweldige frontdesk-medewerkster, een echte goeie, zegt tegen mij: ’Ik neem ontslag!’ Want zij verwacht in november coronagolf vier.” De hoteldirecteur wordt er niet vrolijk van: „Ze zei: ’Ik ga werken in de asielopvang. Kan ik toch mijn talenkennis gebruiken’.”

Frank en Janet Visser (l.) met Ivo en Danielle van Wees.

„Wij moesten ongeveer de helft van de mensen laten gaan”, zei Patrons-baas Visser over zijn werk als algemeen directeur van Xandrion, dat met een paar duizend medewerkers gezamenlijk inkoopt voor de horeca en de vrijetijdssector. „Inmiddels nemen we al weer mensen aan.” Samen met zijn echtgenote Janet, ’dealmaker’ bij Food Service Network, had hij horeca-investeerder Ivo van Wees en zijn echtgenote Danielle uitgenodigd voor de pittige kreeft en het lamsvlees met zeekraal en lamsoor. Van Wees keek smullend vooruit naar de volledige heropening van de samenleving, met alle voor de hand liggende mogelijkheden voor investeringen in de horeca: „Je helpt mensen enorm en je krijgt altijd meer dan de bankrente.” Lijkt het.

Wat in elk geval nooit een kater oplevert, is volgens Blanche Vinke zogenoemde Vin Nature: „Flessen kosten tussen €15 en €60, dat wel.” Zij was net door Hans van Wolde uitgenodigd in zijn zaak Brut172 (**) in Reijmerstok. „Kom gezellig barbecueën, zei hij. Maar het werd héél iets anders. Dat wordt de volgende driesterrenzaak!”