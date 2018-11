IBM koopt Red Hat voor 33,4 miljard dollar

Dat hebben beide bedrijven zondag bekendgemaakt. Door de aankoop wil IBM zijn positie in de cloudmarkt verstevigen. IBM betaalt 190 dollar per aandeel in contanten voor Red Hat, dat gespecialiseerd is in het open source besturingssysteem Linux. IBM heeft een beurswaarde van 114 miljard dollar.

,,De aankoop van Red Hat is een gamechanger", zei Ginni Rometty, CEO van IBM. ,,Het verandert alles aan de cloudmarkt." Volgens haar is de overname niet bedoeld om kosten te besparen, maar juist om te groeien. Er gaan ook geen banen verloren, benadrukte Rometty. Sinds zij aan het roer staat heeft het 107 jaar oude bedrijf bijna een kwart aan omzet verloren.