Winstgroei voor Britse bank HSBC

HSBC zette een winst voor belasting in de boeken van 5,9 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog 4,6 miljard dollar en ook meer dan kenners vooraf in doorsnee hadden verwacht. Het aandeel HSBC ging in Hongkong na de verklaring flink omhoog.

Dat kwam ook omdat HSBC de kosten weer enigszins onder controle lijkt te hebben. Die liepen lange tijd op, omdat de nieuwe topman John Flint enorme investeringen deed in bijvoorbeeld China en digitale technologie.