Nikkei zet daling voort

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot uiteindelijk 0,2 procent in de min op 21.149,80 punten. Bij de bedrijven stond Sony in de belangstelling. Volgens zakenkrant de Nikkei heeft het Japanse elektronicaconcern in de periode april tot en met september een record operationele winst geboekt. Het aandeel daalde desondanks 0,6 procent.

De Japanse restaurantketen Kourakuen maakte een koerssprong van bijna 11 procent na een verhoging van de winstverwachting. Chemieconcern Shin-Etsu Chemical werd ook positiever over de jaarwinst en dikte 8 procent aan. Hitachi Chemical zakte bijna 8 procent na mediaberichten dat het bedrijf heeft gesjoemeld met de inspecties van een materiaal dat wordt gebruikt in halfgeleiders.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 1,9 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 0,3 procent. De Britse bank HSBC, die ook een notering heeft in Hongkong, steeg 3,7 procent na sterke kwartaalcijfers. De Kospi in Seoul daalde 1,3 procent. De All Ordinaries in Sydney was een positieve uitschieter en eindigde 1,1 procent hoger onder aanvoering van de energie- en grondstoffenbedrijven.