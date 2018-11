Prijsconflict Unilever met Kaufland nog niet over

Kaufland haalde in september 480 Unilever-artikelen uit de schappen. Dat deed de keten nadat Unilever de inkoopprijzen voor zijn producten ,,drastisch'' had verhoogd. Volgens Gritzuhn gebruikt de keten de boycot als drukmiddel. ,,Bijna alle supermarkten gaan met de verwachting van lagere prijzen de onderhandelingen in.'' Gritzuhn claimt echter dat Duitsland de laagste prijzen van Europa heeft, maar tegelijkertijd hoge loonkosten.

Onder meer merken als Knorr, Langnese (Ola), Lipton en Axe staan door de boycot niet meer in de schappen bij Kaufland. De keten zette het conflict bovendien extra op scherp. Ook in Tsjechië, Slowakije, Polen, Roemenië en Bulgarije verkoopt Kaufland geen Unilever-producten meer, hoewel daar geen prijsverhogingen gelden.