'Damrak begint rustig aan beursweek'

De aandacht blijft ook uitgaan naar de Italiaanse begrotingsplannen. Kredietbeoordelaar S&P (Standard & Poor's) verlaagde de vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van Italië. Volgens S&P zijn de plannen van de nieuwe regering slecht voor de economie. De Italiaanse minister van Financiën liet daarnaast weten de banken in het land te zullen helpen in het geval van een nieuwe crisis.

Op politiek vlak hebben de christendemocratische CDU en sociaaldemocratische SPD zware klappen gekregen bij de Duitse deelstaatverkiezing in Hessen. De CDU van bondskanselier Angela Merkel en de SPD werken landelijk samen in de zogeheten Grote Coalitie (GroKo). De nederlaag in Hessen kan die samenwerking onder druk zetten. In Brazilië heeft de conservatieve populist Jair Bolsonaro de presidentsverkiezingen gewonnen.

Philips

Bij de bedrijven staat Signify in de belangstelling. Het aandeel van het verlichtingsbedrijf raakte vrijdag bijna 10 procent aan beurswaarde kwijt na publicatie van de kwartaalresultaten. Philips liet weten dat het Frans van Houten als topman en Abhijit Bhattacharya wil herbenoemen bij de komende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in mei 2019.

Uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bleek dat Bank of America geen belang meer heeft in Kiadis Pharma. Volgens de registers van de toezichthouder meldde Bank of America eerder in oktober nog een kapitaalbelang en stemrecht van 4,35 procent in Kiadis. Ook bleek dat het belang van Esprit Nominees in het biotechnologiebedrijf kleiner is geworden.

In het rood

In Londen opende HSBC de boeken. De Britse bank zag de winst in het afgelopen kwartaal sterk stijgen. Dat kwam vooral door goede prestaties in Azië en een sterke aanwas van leningen.

De Europese beurzen sloten vrijdag in het rood. De AEX-index zakte 1,1 procent naar 507,52 punten en de MidKap daalde 0,7 procent tot 705,77 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 1,3 procent in. Ook Wall Street ging met verlies het weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent lager op 24.688,31 punten. De brede S&P 500 zakte 1,7 procent en techgraadmeter Nasdaq verloor 2,1 procent.

De euro was 1,1397 dollar waard, tegen 1,1393 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper en kostte 67,30 dollar. Brentolie zakte 0,5 procent in prijs en werd verhandeld voor 77,27 dollar per vat.