Biotechbedrijf Themis naar beurs in Amsterdam

De prijs van een aandeel komt in een bandbreedte van 9,70 euro tot 11,60 euro te liggen. Daarmee wordt de waarde van de hele onderneming op maximaal ruim 157 miljoen euro ingeschaald. Themis wil met de notering minimaal 35 miljoen euro ophalen.

Themis ontwikkelt medicijnen tegen virusziekten en bepaalde vormen van kanker met behulp van de techniek immunomodulatie. Daarbij wordt een aangepast mazelenvirus gebruikt om patiënten te voorzien van antilichamen die ziektes kunnen voorkomen of genezen.

Chikungunya-virus

Een medicijn tegen het Chikungunya-virus rondde onlangs een Fase 2-studie met succes af. Themis bereidt een Fase 3-studie voor die het wil bekostigen met de opbrengst van de beursgang. Ook wil het bedrijf een techniek gericht op het ontwikkelen van kankermedicijnen verder doorontwikkelen.

Voor het Chikungunya-virus bestaat nu nog geen medicijn of vaccin. Themis schat dat de markt voor zo'n medicijn in 2035 500 miljoen dollar waard is. Het bedrijf hoopt in 2021 toestemming van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en zijn Amerikaanse evenknie Food and Drug Administration (FDA) te verkrijgen voor het op de markt brengen van dat geneesmiddel.

Bij het inzetten van het aangepaste mazelenvirus voor het bestrijden van kanker, richt de onderneming zich in eerste instantie op maag- en darmkanker. Verder ontwikkelt Themis vaccins tegen onder meer het RSV-virus dat verkoudheid veroorzaakt, het Noro-virus, het cytomegalo-virus, het zika-virus, MERS en Lassakoorts. Ook claimt het bedrijf een techniek te hebben waarmee het ontwikkelen en produceren van vaccins versneld kan worden.