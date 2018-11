AEX hoger na technische storing

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond 10:30 uur 0,1 procent in de plus op 508,21 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 707,76 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.

De hoofdindex in Milaan dikte 1,6 procent aan. Beleggers waren opgelucht dat kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) de kredietwaardering voor Italië nog niet heeft verlaagd. S&P schroefde wel de vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van Italië omlaag. Volgens het kredietbureau zijn de plannen van de nieuwe regering slecht voor de economie.

Signify

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was speciaalchemiebedrijf DSM met een winst van 1,6 procent. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een min van 1,2 procent. Volgens de onderneming duurt de ruzie met de Duitse supermarktketen Kaufland over inkoopprijzen duurt voort.

Signify won 0,8 procent. Het verlichtingsbedrijf raakte vrijdag bijna 10 procent aan beurswaarde kwijt na publicatie van de kwartaalresultaten. Philips zakte 0,6 procent. Het zorgtechnologiebedrijf wil topman Frans van Houten en financieel directeur Abhijit Bhattacharya herbenoemen bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in mei 2019.

TomTom

In de MidKap ging TomTom aan kop met een plus van 7,7 procent na berichten van TMT Finance over een mogelijke overname van de navigatiedienstverlener. Chemicaliëndistributeur IMCD stond onderaan met een verlies van 1,6 procent.

HSBC steeg 4,4 procent in Londen. De Britse bank zag de winst in het afgelopen kwartaal sterk stijgen. Dat kwam vooral door goede prestaties in Azië en een sterke aanwas van leningen.

De euro was 1,1383 dollar waard, tegen 1,1393 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper en kostte 67,09 dollar. Brentolie zakte 0,8 procent in prijs en werd verhandeld voor 77,02 dollar per vat.