Beursverslag: Signify en TomTom blinken uit

De AEX-index eindigde 0,4% hoger op 509,4 punten, bij lage omzetten. Eerder op de middag was de winst bijna tweemaal groter. De Midkap sloot 1,7% hoger op 717,6 punten.

De beurzen van Euronext werden maandag urenlang geteisterd door technische storingen. Rond 12:15 ging de handel weer van start.

De beurs in Frankfurt noteerde maandag 1,1% hoger, Parijs kreeg er 0,4% bij, Londen won 1,4%.

Italië gaf aan het begin van de nieuwe handelsweek enige steun aan de markt doordat kredietbeoordelaar S&P de de rating voor de schulden bij het Zuid-Europese land niet heeft verlaagd. Uit Duitsland, Europa’s grootste economie, kwam het nieuws dat bondskanselier Angela Merkel er in 2021 in principe voor op houdt.”

In Azië deed de Japanse beurs vanochtend een stapje terug met een verlies van 0,2%.

Op Wall Street koerste de Dow Jonesindex ten tijde van het Europese slot 0,3%, nadat eerst nog een veel ruimere plus op de borden stond.

„We zijn pas ruim na twaalf uur ’s middags open gegaan. Dat verstoort zo’n dag”, aldus Hans de Jonge van Degroof Petercam. „Daarnaast is een beetje sprake van een opluchtingsrally, nadat de Amerikaanse markt vrijdag niet geheel door de hoeven ging.” Hij zag een positief effect op de koersen doordat de rating van Italië niet verder omlaag ging. „Merkwaardig genoeg heeft de politieke onrust in Duitsland geen effect op de markt.” De Jonge verwachtte van Duitsland in het post-Merkel-tijdperk geen grote economische koersverschuiving. „Het zal hooguit moeilijk worden om een nieuw kabinet te vormen. De veranderingen zullen waarschijnlijk eerder liggen op het punt van migratie.”

Signify eindigde op het Damrak bovenaan bij de hoofdfondsen met een winst van 7,9%. Het aandeel van het verlichtingsbedrijf raakte vrijdag bijna 10% aan beurswaarde kwijt na publicatie van de kwartaalresultaten. Beleggers trokken zich maandag dus weinig aan van een adviesverlaging voor Signify door Societe Generale, van ’kopen’ naar ’houden’ bij een koersdoelverlaging van €28 naar €20.

Philips (+0,1%) liet weten dat het Frans van Houten als topman wil herbenoemen bij de komende jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in mei 2019.

Voedings- en schoonmaakmiddelenconcern Unilever dat tijdens de afgelopen zware beursweek voor menige belegger als veilige haven fungeerde, moest maandag 0,3% terug. De ruzie tussen de Duitse supermarktketen Kaufland en Unilever over inkoopprijzen duurt voort, meldt zakenkrant Die Welt.

Onderaan in de AEX-index stond supermarktconcern Ahold met een verlies van 1,1%.

Bij de middelgrote fondsen ging TomTom met een koerssprong van 12,6% aan kop. ING noemt de geruchten op de website TMT Finance over een overname van het navigatiebedrijf logisch. Hans de Jonge wilde er wel meer over weten. „Voorlopig zijn het vage overnamegeruchten op een website waarbij je vraagtekens kunnen plaatsen bij de betrouwbaarheid.

Smallcap Kiadis Pharma zakte -1,5%. Uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bleek dat Bank of America zijn belang van 4,4% volledig heeft afgebouwd. Ook bleek dat het belang van Esprit Nominees in het biotechnologiebedrijf kleiner is geworden.

Beter Bed steeg 10,7%. De beddenfabrikant heeft vrijdag tijdens zijn eerste Capital Markets Day duidelijke randvoorwaarden geschapen voor de strategie in de komende jaren. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een rapport over het bedrijf.

Themis Bioscience gaat volgende maand naar de beurs in Amsterdam. Dat maakte het Oostenrijkse biotechbedrijf bekend. Op 9 november moet het aandeel zijn debuut op het Damrak maken.