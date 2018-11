'Geruchten overname TomTom logisch'

Een eventuele overname door concurrent HERE, dat de steun heeft van automakers BMW, Daimler en Audi, lijkt volgens ING onwaarschijnlijk. Antitrustautoriteiten zullen vermoedelijk niet akkoord gaan met zo'n deal. TMT Finance bestempelde HERE wel als mogelijke kandidaat.

Andere partijen die worden genoemd in het bericht zijn softwarebedrijf Trimble en ,,usual suspect" Apple. ING wijst er op dat de Amerikaanse techreus al een overeenkomst heeft met TomTom. Mocht het bedrijf in andere handen komen, dan is dit in potentie een risico voor Apple.

Prijskaartje

In het betreffende artikel wordt aan TomTom een prijskaartje gehangen van 2 miljard tot 2,5 miljard euro. Dat komt neer op 8,5 tot 10,5 euro per aandeel, hetgeen een premie van 28 tot 59 procent zou zijn op de huidige waarde van het aandeel op vrijdag van 6,66 euro. Gelet op de eerdere overnamepremie die in 2015 voor HERE werd betaald, is dit niet ,,excessief", aldus de analisten.

Verder wijzen de kenners van ING er op dat een eventuele overname alleen met goedkeuring van het bedrijf kan plaatsvinden aangezien de oprichters nog 44 procent van de stukken in handen hebben. Van een vijandig bod zal daarom geen sprake zijn.

ING hanteert een koopadvies op TomTom met een koersdoel van 14,50 euro. Door een storing bij beursuitbater Euronext waren maandag omstreeks 09.45 uur nog altijd geen koersen beschikbaar.