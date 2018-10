Opletten bij afsluiten familiehypotheek

Bij een familiehypotheek spelen de ouders (of grootouders, of ooms en tantes) voor bank. De geldverstrekkers ontvangen rente en aflossing, en het kind mag gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Voor ouders is de familiehypotheek interessant, omdat hun geld beter rendeert dan op een spaarrekening. Het is zelfs mogelijk om (een deel van) de rente, maximaal ruim 5000 euro per jaar, terug te schenken.

Als het kind in aanmerking wil komen voor renteaftrek, moet die rente wel ’marktconform’ zijn. En dat is niet het geval als een vader aan zijn zoon bijna drie ton leent, met een rentevaste periode van vijftien jaar en een rente van 9%, aldus de Belastingdienst en nu ook de Haagse rechtbank.

De hypotheek waarover de rechter moest oordelen stamt uit eind 2015, en toen was de gemiddelde hypotheekrente bij ’normale’ geldverstrekkers ongeveer 3%. Omdat de zoon geen zekerheid tegenover de lening kan stellen, mag daar wel iets bij, maar 9% is toch echt te gortig, vindt de rechter. Het risico dat de zoon niet aan zijn maandelijkse lasten kan voldoen, is daarvoor te klein.

Volgens de fiscus mogen de zoon en zijn partner maar 4,5% rente aftrekken.