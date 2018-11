RELX investeert in start-up Quid

De investeringsdeal werd geleid door REV Ventures, de investeringstak van RELX, die 10 miljoen dollar bijdroeg. Andere geldschieters waren onder meer Julian Roberson, de oprichter van Tiger Management Corp, en Henry Kravis, medeoprichter van investeringsmaatschappij KKR, Salesforces Ventures en het investeringsfonds Founders Fund van Peter Thiel.

Quid werd in 2007 in San Francisco opgericht, destijds onder de naam YouNoodle, door Bob Goodson. In 2010 werd het omgedoopt tot Quid. De omzet zou vorig jaar rond 28 miljoen dollar liggen. Met behulp van de data van Quid kunnen klanten bijvoorbeeld bekijken hoe publieke opinies zich ontwikkelen en hoe over merken wordt gedacht.