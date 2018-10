Vlam kan in olieprijs slaan

Op de termijnmarkt, bepalend voor de prijs aan de benzinepomp, steeg het tarief van een vat Brentolie op 3 oktober naar $86. Het hoogste punt in vier jaar. Inkopers zetten zich schrap. Ze spraken van naderende tekorten vanwege de in mei aangekondigde Amerikaanse Iranblokkade voor tankschepen in de Straat van Hormuz. Handelaren als Trafigura calculeerden een prijs van $100 in. Twintig dagen later zakte dat cijfer voor dezelfde olievat naar $76.

Opeens was er volop aanbod in zicht, nadat de Saoedische olieminister Khalid al-Falih garandeerde „aan iedere vraag die opkomt te zullen voldoen.”

De wereldwijde olievraag blijft ondertussen sterk, ondanks het handelsconflict tussen de VS en China en de licht afkoelende economie. Volgens energieagentschap IEA is er wel een historisch omslagpunt genaderd: producenten kunnen door gebrek aan eerdere investeringen nu bijna niets extra. En kleinere leveranciers als Venezuela, Nigeria, Libië en Angola exporteren vanwege conflicten, bezuinigingen of storingen minder.

De rol van ’verkeersregelaar’ Saoedi-Arabië is in enkele weken ook nog eens totaal veranderd na de erkende moord op journalist Jamal Khashoggi. De leider van oliekartel OPEC wordt nu gemeden en wacht mogelijk internationale sancties. Ryad dreigde even hard terug te slaan. De oliekraan kon dicht, meldde een overheidskrant, direct verwijzend naar de $100 per vat.

Al-Falih greep in om de reputatie als betrouwbare leverancier te garanderen. Saudi-Aramco, ’s werelds grootste olieleverancier, zou per dag 12 miljoen vaten gaan oppompen, aldus al-Falih, tegen nu 10,5 miljoen. „Ze hebben nog nooit bewezen dat te kunnen”, schrijft zakenbank MUFG, expert in het Midden-Oosten.

De automobilist ziet van dit spel nu weinig, want krijgt de termijnprijzen met vertraging aan de pomp doorberekend. Tarievenvergelijker UnitedConsumers zag, over dertig dagen tot 24 oktober bezien, tot 6% goedkopere benzine in Nederland, exclusief het effect van de dollar.

Sinds januari ging Brent al vier keer tot 10% omhoog én omlaag in prijs. Zondag kostte de olie $77,60, 28% meer dan bij de jaarstart.

Bij zulke forse recente verschillen in prijs waarschuwt energieagentschap IEA voor stormachtige tijden. De markt staat op een kantelpunt, tarieven kunnen zo weer stijgen, bevestigt econoom Hans van Cleef van ABN Amro. Hij zegt te betwijfelen dat de Saoedi’s veel meer ruwe olie kunnen leveren. „En als ze het kunnen, gaat dat van hun reservecapaciteit af. Die is cruciaal. Gaat er ergens iets fout in de wereld, zoals een uitbrekende oorlog, dan wordt die aangesproken. Is die reserve laag, dan krijgt dat bij de huidige vraag direct gevolgen voor prijzen”, waarschuwt Van Cleef.