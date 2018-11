'Lager resultaat voor Aperam'

Amsterdam - Roestvrijstaalconcern Aperam heeft naar verwachting in het derde kwartaal een lager bedrijfsresultaat behaald dan in de voorgaande periode. Bij de bekendmaking van de cijfers over het tweede kwartaal had Aperam al aangegeven dat het resultaat lager zou uitvallen vanwege de traditionele seizoensafzwakking in Europa. Aperam publiceert dinsdag nabeurs resultaten.