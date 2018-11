'Groei voor Air France-KLM'

De marktvorsers gaan in doorsnee uit van een omzet die is gestegen van 7,2 miljard naar 7,5 miljard euro. Het operationeel resultaat zal uitkomen op 963 miljoen euro, tegen 1 miljard euro een jaar eerder. Onder de streep resteert een winst van 678 miljoen euro, 126 miljoen euro meer in vergelijking met het derde kwartaal van 2017. Bij de winstcijfers lopen de verwachtingen van analisten wel sterk uiteen.

De kenners zullen verder gespitst zijn op berichten over wijzigingen in de structuur van de luchtvaartcombinatie. Van de Nederlandse maatschappij KLM is al wel bekend dat zij graag de structuur weer als vanouds zien met een co-topman van KLM-huize aan het roer naast de nieuwbakken topman Ben Smith. De Canadees heeft pas sinds kort de leiding over de onderneming. In Nederland bestaat de vrees dat KLM veel van zijn huidige zeggenschap binnen de combinatie zal gaan verliezen.

Loonsverhoging

Belangrijkste wapenfeit van Smith tot nu toe is het principe-akkoord met het merendeel van de vakbonden van Air France over een loonsverhoging. Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan slepend conflict dat gepaard ging met de nodige stakingen. Sommige vakbonden sputteren nog wel tegen.

Details over de overeenkomst met de bonden worden de komende weken uitgewerkt. Zo wordt afzonderlijk met de pilotenvakbonden en de bonden voor het cabinepersoneel verder gepraat.