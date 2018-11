’Beursmalaise in oktober betekent nog geen recessie’

Volgens Fels komt uit modellen van de vermogensbeheerder naar voren dat de kans op een recessie de komende twaalf maanden maar 20 tot 25% is.

Hij wijst hij er op dat de Amerikaanse centrale bank ondanks de verkrapping van het rentebeleid nog steeds een stimulerend effect heeft op de economie in de VS. De extra uitgaven van de Amerikaanse regering doen volgens hem eveneens een positieve duit in het zakje.

Verder benadrukt Fels dat de recente verkoopdruk een gezonde correctie is die de levensduur van de economische groeicyclus kan verlengen.