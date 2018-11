Column: Octoberus Horribilis

Een correctie of toch meer?

Het is de maand oktober, een maand met een beruchte historie. Het was op de kop af 89 jaar geleden dat in 1929 de meest bekende krach uit de geschiedenis plaatsvond. Het was ook in deze maand dat de grootste daling ooit op één dag in 1987 beleggers deed huiveren. En, het was in oktober 2008 dat de beurzen wereldwijd de weg kwijtraakten in de toen uitgebroken kredietcrisis na het faillissement van Lehman Brothers.

Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China duurt maar voort en dwingt bedrijven wereldwijd tot bescheidenheid in hun verwachtingen voor het komende jaar. Het IMF en ook de BIS (de bank der centrale banken) waarschuwen mede om die reden voor een wereldwijde groeivertraging. In de Verenigde Staten verzwakt de huizenmarkt maand-op-maand met als gevolg een daling van de index voor huizenbouwers van niet minder dan 40 procent. Italië ligt met zijn eigenzinnige begroting op ramkoers met de Europese Unie en er hangt diezelfde Unie ook nog een naderende Brexit boven het hoofd. Tegen deze onzekere achtergrond lijkt de Amerikaanse centrale bank niet van zins van het geplande pad van verdergaande renteverhogingen te willen afwijken.

Explosieve cocktail

Het vormt een cocktail van explosieve smaken die beleggers momenteel behoorlijk zwaar op de maag ligt. De stier wordt het in ieder geval allemaal iets te veel en ligt zwaargehavend op de intensive care. De beren winnen aan zelfvertrouwen en lijken steeds harder te grommen. Ooit zong Jim Morrison, de vermaarde zanger van de Doors, ‘The future is uncertain and the end is near’. Voor dit moment lijkt hij postuum het gelijk aan zijn zijde te hebben, maar is het allemaal werkelijk zo erg?

Alle bovengenoemde feiten zitten wel in de koersen. Alleen wanneer het vanaf hier nog slechter wordt zullen de koersen verder dalen. Dat de winsten bij vooral de Amerikaanse ondernemingen mogelijk een piek hebben bereikt lijkt geen al te boude veronderstelling. De enorme upswing die er door de forse belastingverlaging aan werd gegeven raakt immers ook eens uitgewerkt.

De rente kan evenmin eeuwig rond het vriespunt gehandhaafd blijven. Het inprijzen van een groeivertraging is dan ook helemaal niet irreëel. Dat wil echter nog niet zeggen dat het economisch klimaat meteen doorslaat naar het andere uiterste. De overgang van wereldwijde synchrone groei naar een meer gematigd klimaat gaat schoksgewijs. Dat kan hier en daar even zeer doen. Beleggers die wat langer meelopen weten echter dat dergelijke koersdalingen juist kansen bieden voor de lange termijn.

Stier zal herstellen

Kopen moet je immers doen wanneer de hemel gitzwart is en de bliksemschichten door de lucht schieten, wanneer de beren grommend uit het bos tevoorschijn komen en de stier zwaargewond ligt te kermen. De stier zal te zijner tijd weer opkrabbelen en zodanig aansterken dat hij de steeds zelfverzekerder opererende beren het bos zal injagen.

Het is uiteraard de vraag wanneer dat gaat gebeuren. Beleggers zien dat het liefst vandaag nog, maar het kan nog wel enige tijd vergen. Wanneer het echt spannend wordt op de beurs kunnen de centrale bankiers hun vinger weer even van de trekker halen. Italië zal tegen de achtergrond van steeds verder stijgende rentes wellicht meer bereid zijn tot een compromis met de Europese Unie, zeker omdat er meer landen zijn met soortgelijke problemen (België, Frankrijk) waardoor ze wellichtop enig mededogen kunnen rekenen. Misschien is zelfs Trump bereid om in zijn strijd met China even op de rem te trappen in de wetenschap dat het hem zelf ook schaadt wanneer het economisch klimaat in rap tempo verslechtert en het vertrouwen afneemt.

Beleggers doen er verstandig aan de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. Nu is de tijd dat er overal koopjes ontstaan. Natuurlijk, een koopje kan over enige tijd even een miskoop blijken, maar na verloop van tijd zal geduld beloond worden.

Martine Hafkamp is algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer.