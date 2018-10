Toezicht binnen EU in gevaar door brexit

Het binnenhalen van Europese activiteiten van financiële giganten als Goldman Sachs, Bank of America en HSBC wordt door veel EU-lidstaten gezien als prestigeproject. Landen beconcurreren elkaar daarom om een zo aantrekkelijk mogelijke vestigingsplaats te zijn voor deze bedrijven. Volgens de AFM ontstaat daarbij het gevaar dat ze elkaar ook aftroeven met soepel toezicht, waardoor marktwaakhonden tandeloos worden.

De AFM pleit er daarom voor de rangen tussen Europese toezichthouders gesloten te houden. Dat is sowieso nodig, omdat het toezicht op financiële partijen uit het Verenigd Koninkrijk zal versplinteren als deze bedrijven per EU-lidstaat een nieuwe vergunning moeten aanvragen.

Een acute dreiging voor de Nederlandse financiële sector is volgens de AFM een zogeheten harde brexit, waarbij de Britten in maart zonder nieuwe handelsovereenkomsten uit de EU vertrekken. Daardoor verliezen institutionele beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars toegang tot hun belangrijkste knooppunt voor mondiale handel in bijvoorbeeld obligaties of derivaten.

Alternatieven elders in Europa zullen volgens de AFM duurder worden. Bovendien is de keuze uit dienstverleners buiten Londen veel beperkter.