’Stress markten houdt aan in aanloop naar verkiezingen VS’

Op zes november worden alle 435 leden van het Amerikaans Huis van Afgevaardigden gekozen, en 1/3 van de Amerikaanse Senaat. De grote vraag is of Republikeinse president Trump zijn meerderheid in beide huizen weet te behouden om zijn huidige beleid ongestoord voort te kunnen zetten. DWS gaat er van uit dat de markten zenuwachtig zullen blijven vanwege een mogelijke verschuiving van de machtsverhoudingen in Washington.

DWS noemt het verder opvallend dat 80% van Amerikaanse bedrijven in het voorbije kwartaal meer winst hebben geboekt dan verwacht, maar dat de breed samengestelde Amerikaanse hoofdgraadmeter S&P500 vorige week met 8% is gedaald.

DWS houdt vast aan zijn prognose dat de S&P500 volgend jaar september op 3000 punten zal staan en noemt de de beursmalaise van vorige week 'een overdreven correctie'.