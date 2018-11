Wall Street ziet plussen grotendeels verdampen

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 18.40 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent hoger op 24.808 punten. De brede S&P klom 0,8 procent tot 2678 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq stond vlak op 7167 punten. De markten op Wall Street gaan deze week een uur eerder open en dicht dan normaal, omdat de wintertijd in Europa een week eerder ingaat dan in de Verenigde Staten.

Technologiereus IBM neemt softwareproducent en cloudbedrijf Red Hat over voor ruim 33 miljard dollar. Daarmee is het de grootste overname ooit voor het 107 jaar oude concern. Door de aankoop wil IBM zijn positie in de cloudmarkt verstevigen. IBM betaalt 190 dollar per aandeel in contanten voor Red Hat, een premie van 63 procent op de slotkoers van vrijdag. Red Hat sprong dik 44 procent omhoog, terwijl IBM 2,4 procent inleverde.

Techreuzen

De techreuzen Facebook en Netflix verloren tot 4,1 procent. Ook andere grote technologiebedrijven als Facebook, Alphabet en Microsoft stonden lager.

Verder lieten autobouwers als Ford, General Motors en Tesla plussen tot 4,6 procent optekenen. Beleggers reageerden op berichten dat China mogelijk de aanschafbelasting op auto's in het land wil halveren.

Prestaties

Aan het cijferfront wordt door beleggers ook uitgekeken naar later deze week. Zo geven Facebook, Apple, Pfizer, Coca-Cola, DowDuPont, General Electric, Kraft Heinz en ExxonMobil inzage in de prestaties over het afgelopen kwartaal. Maandag staat nabeurs voedingsmiddelenconcern Mondelez nog op de agenda.

De euro was 1,1385 dollar waard tegenover 1,1382 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper en kostte 67,26 dollar. Brentolie zakte 0,1 procent in prijs en werd verhandeld voor 77,53 dollar per vat.