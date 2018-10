Papoea’s staken tegen aanschaf Maserati-vloot

De Maserati’s en naar verluidt ook drie Bentley’s, die later moeten arriveren, zijn bedoeld voor het vervoer van deelnemers aan de APEC-top van staatsleiders uit de Aziatisch-Pacifische regio. De Amerikaanse president Donald Trump laat zich vertegenwoordigen door zijn vice-president Mike Pence.

Afgelopen vrijdag bleven duizenden Papoea's thuis na een oproep tot een dag van nationaal protest door vakbonden en parlementsleden. Aan de staking namen onder meer chauffeurs en vliegveldmedewerkers deel. Er is woede over de circa €10 miljoen die de aanschaf en het transport van de Maserati’s kost, hoewel de regering stelt dat de luxe auto’s na afloop van de top worden verkocht aan lokale particulieren. Er is twijfel of dat werkelijk zal gebeuren.

Maserati Quattroporte Ⓒ AFP

Papoea-Nieuw-Guinea is bijna tienmaal zo groot als Nederland, met 600 eilanden en hoogteverschillen tot 4500 meter. Transport over de weg is een groot probleem. Het land heeft slechts omstreeks 3000 kilometer aan verharde wegen, tegen bijna 140.000 kilometer in ons land.

Twee derde van de bevolking woont verder dan twee kilometer van een weg die ook in het regenseizoen berijdbaar is. Er is zelfs geen goede doorgaande weg tussen de hoofdstad Port Moreseby en de hooglanden, waar circa de helft van de acht miljoen Papoea’s wonen. Met een gemiddeld inkomen van $2800 is Papoea-Nieuw-Guinea een van de armste landen in Oceanië. Het land gaat gebukt onder corruptie.

Stamleden en toeristen tijdens een grote jaarlijkse bijeenkomst van stammen, waarvan Papoea Nieuw Guinea er honderden kent. Ⓒ AFP