EasyJet: beloon schoner vliegen

Maandag kondigde topman Johan Lundgren aan dat ze over tien jaar met het eerste elektrische passagiersvliegtuig wil landen in Nederland. „De afstand Londen-Amsterdam is daar bijzonder geschikt voor”, zegt hij in een gesprek met De Telegraaf. „Duurzame luchtvaart is het thema op dit moment. Ik geloof dat elektrisch vliegen het antwoord daar op is.”

Zwaar

Door sommige experts wordt daar aan getwijfeld, omdat de batterijen zwaar zijn. EasyJet werkt samen met het Amerikaanse Wright Electric, dat het nieuwe toestel ontwikkelt en patent heeft aangevraagd op de motor. Men is inmiddels toe aan een prototype voor 9 passagiers en over tien jaar moet het nieuwe vliegtuig met 180 zitplaatsen gereed zijn. „Alles draait in de luchtvaart om gewicht. We denken aan een combinatie van batterijen met fossiele brandstof voor starts en landingen. De omdraaitijd kunnen we vasthouden rond de 30 minuten door de batterijen te verwisselen”, zegt ceo Jeffrey Engler van Wright.

Airbus

EasyJet is klant bij de Franse vliegtuigbouwer Airbus, waar momenteel 150 zogeheten-’neo’ vliegtuigen in bestelling staan. „Die nemen we ook af, we doen verschillende dingen naast elkaar om onze operatie duurzamer te maken. Daarom vinden we ook dat deze inspanningen ook meer beloond moeten worden door overheden. De tickettaks die Nederlands wil invoeren beloont onze investering in innovatie in de luchtvaart niet”, zegt Lundgren.

Het nieuwe vliegtuig is geen oplossing voor het volle Schiphol op de korte termijn. Pas in 2021 mag de luchthaven weer verder groeien. „Dat lossen we op door grotere vliegtuigen in te zetten. Maar hoewel de Wright One pas over tien jaar beschikbaar is, moet je toch eens de eerste stap zetten.”