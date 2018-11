Ⓒ EPA

Over precies zes maanden zijn we mogelijk nog maar met 27 EU-lidstaten. Op het moment dat de klok middernacht slaat op 29 maart 2019, eindigt de opzegtermijn die inging toen de Britse regering de Europese Commissie liet weten het lidmaatschap van de Europese Unie te willen beëindigen. Als tegen die tijd niets anders is afgesproken, is het Verenigd Koninkrijk vanaf dat moment geen onderdeel meer van de Europese Unie.