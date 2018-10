Britten introduceren digitaks voor techreuzen

De nieuwe heffing zou in 2020 moeten ingaan en jaarlijks 400 miljoen pond (bijna 450 miljoen euro) moeten opleveren. Kleine bedrijven en start-ups worden uitgezonderd van de belasting, zodat het vestigingsklimaat voor zulke bedrijven niet wordt aangetast.

Verschillende landen denken al langer na over manieren om inkomsten van buitenlandse digitale diensten terecht te laten komen in het land waar diensten worden gebruikt. De Britse minister van Financiën Philip Hammond zinspeelde al eerder op een Brits initiatief als een Europese oplossing te lang op zich zou wachten. In de Europese Unie, waar unanimiteit is vereist, liggen landen als Tsjechië dwars omdat ze vrezen dat de heffing meer kost dan oplevert.