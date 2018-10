Rabobank en ABN Amro lanceren Garmin Pay

De nieuwe serie ‘slimme horloges’ van technologieproducent Garmin kunnen door gebruikers worden gekoppeld aan hun rekening bij Rabobank of ABN Amro. Vervolgens kan met de smartwatch contactloos worden betaald aan de kassa, zonder dat de oude betaalkaart of creditkaart nodig is. Rabobankklanten hebben vanaf vandaag de primeur, die van ABN Amro kunnen ‘binnenkort’ met Garmin Pay betalen. Remco Flikweert, general manager Garmin Nederland, hoopt snel meer banken aan te sluiten.

De betalingstechniek op de Garminhorloges loopt via het Maestrosysteem van Mastercard. „Producenten van horloges, ringen, armbandjes en andere wearables hoeven niet zelf aparte afspraken met verschillende banken te maken voor de onderliggende technologie te maken”, aldus countrymanager Arjan Bol. Hij spreekt van een ‘logische volgende stap’ in de betalingswereld. „Klanten hebben contactloos betalen breed geaccepteerd, ook door de uitrol van betaalterminals waar dit mogelijk is. Consumenten vinden het niet onlogisch om met hun horloge te betalen. Die hebben zij vaker bij zich dan hun bankpas.”

ABN Amro rondde eerder dit jaar een proef met contactloos betalen met horloges, ringen en bandjes af. Ruim twee derde van de deelnemers, die met hun wearable gemiddeld zes betalingen per week een bedrag onder de €25 afrekenden, wilden na afloop van de proef hun oude betaalpas liever niet terug. Internetbank Bunq introduceerde eerder dit jaar via een omweg Apple Pay op smartphones en horloges van Apple in Nederland. De technologiegigant sloot het gevonden achterdeurtje echter al binnen een dag.