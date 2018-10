Pensioenfondsen naar Brussel om btw-zaak

Het gaat in deze zaak om veel geld. In totaal betalen de pensioenfondsen jaarlijks bijna €300 miljoen aan btw op geleverde beheersdiensten, zoals vermogensbeheer of pensioenadministratie. Tot enkele jaren geleden waren pensioenfondsen vrijgesteld van deze btw-betalingen, maar op basis van Europees recht is deze vrijstelling vervallen.

Vrijstelling

De Pensioenfederatie stelt dat Den Haag de Europese regels verkeerd interpreteert en dat de vrijstelling kan blijven bestaan. Pleidooien daarvoor hebben in Den Haag niets opgeleverd. In andere Europese landen zijn pensioenfondsen wél vrijgesteld van btw-betaling omdat de pensioenstelsels van die landen iets anders zijn. Daardoor is, zo zegt de federatie, een ’ongelijk speelveld’ ontstaan.

Nu klopt de federatie, samen met andere pensioenkoepels uit Europa, aan bij de Europese Commissie. Aan de Commissie wordt gevraagd de btw-richtlijn zodanig aan te passen dat ook Nederlandse fondsen btw-vrijstelling kunnen krijgen.