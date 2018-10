Kabinet: meevallertje voor huizenkopers

De zogenoemde NHG-premie gaat in 2019 van 1,0 naar 0,9 procent van de koopsom, schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Bescherming

De hypotheekgarantie is een bescherming voor woningbezitters die door bijvoorbeeld een echtscheiding of werkloosheid niet meer hun maandlasten kunnen betalen, en kan volgend jaar worden afgesloten bij huizen met een koopsom tot 290.000 euro. Voor huizen met energiebesparende voorzieningen ligt de grens op 307.400 euro, werd vorige maand al bekend.

Geldverstrekkers lopen bij een NHG-hypotheek minder risico, en rekenen doorgaans dan ook een lagere rente. De koper betaalt bij het afsluiten van de hypotheek eenmalig een premie voor de NHG.

Voller

De kas van de organisatie die de hypotheekgarantie beheert, is de afgelopen jaren steeds voller geraakt, omdat de premies blijven binnenstromen, maar steeds minder woningbezitters een beroep op het fonds hoeven te doen. Het fonds raakt zelfs te vol, betoogde de Vereniging Eigen Huis dit jaar al meerdere keren. Volgens de belangenclub kan de premie best omlaag.

Dat gaat nu dus gebeuren, al gaat het kabinet niet terug naar de tijd dat de NHG-premie minder dan 0,5 procent van de koopsom bedroeg. Wie volgend jaar een huis koopt voor precies 290.000 euro, is 2610 euro kwijt aan de hypotheekgarantie, in plaats van 2900 euro. De premie moet niet te veel gaan schommelen, legde NHG-directeur Arjen Gielen eerder dit jaar uit in De Telegraaf. „We willen niet nu de premie verlagen, en bij de volgende crisis weer verhogen.”

Eigen zak

Ook lijkt Ollongren geen gehoor te geven aan de oproep van de NHG zélf om de premie weer onderdeel te maken van de hypotheek. Huizenkopers moeten het bedrag nog altijd uit eigen zak betalen, net als bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting en de notariskosten.