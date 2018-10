Boodschappen fors duurder

Dat voorspelt het economische bureau van ABN Amro in een vandaag verschenen onderzoek. Hiermee komt een einde aan de decennialange trend waarin Nederlanders een steeds kleiner deel van het budget besteden aan voeding.

De negatieve milieu-effecten gaan in een steeds grotere mate doorberekend worden in de prijs van producten. De bank stelt dat de maatschappelijke kosten van niet-biologische teelt tot wel twee keer zo hoog zijn als de teelt van biologische groente. Zo kost de productie van een hectare niet-biologische bloemkool de samenleving 681 euro, vooral aan uitstoot broeikasgassen en slechtere waterkwaliteit. Teelt van biologische bloemkool kost maar 360 euro, terwijl een bio-bloemkool bijna een euro duurder is in de winkel.

