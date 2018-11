Producentenvertrouwen verandert nauwelijks

Het vertrouwen ging van 5,7 in september naar 5,9 in oktober. Producenten waren positiever over de verwachte bedrijvigheid. Het oordeel over de orderportefeuille verbeterde ook een fractie. Over de voorraden gereed product oordeelden de producenten echter negatiever.

De trend in het vertrouwen bij producenten is sinds het begin van dit jaar dalend, maar het ligt nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Dat staat op 0,8. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde met 10,9 en in februari 2009 de laagste waarde op min 23,5.

Het CBS maakte ook bekend dat de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in september 4,7 procent hoger lagen dan een jaar eerder. De prijsstijging is iets kleiner dan een maand eerder, toen producten van de industrie 5,2 procent duurder waren dan een jaar eerder.