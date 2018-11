'Afwachtend begin voor Damrak'

Persbureau Bloomberg meldde dat de Verenigde Staten mogelijk al in december nieuwe importheffingen aankondigen op alle Chinese producten en diensten die tot nu toe de dans ontsprongen. Er zouden voorbereidingen worden getroffen voor het geval de gesprekken tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping over de handelsoorlog op niets uitlopen.

Op het Damrak kwam Neways met cijfers. De elektronicaproducent boekte in het derde kwartaal een omzet van 126 miljoen euro. De orderintake daalde in het afgelopen kwartaal, maar blijft volgens het bedrijf op een relatief hoog niveau. Voor het gehele jaar rekent Neways op een groei van de winst en omzet.

Berenberg

Aan het analistenfront verhoogde Berenberg zijn aanbeveling voor postbezorger PostNL van verkopen naar houden. Levensmiddelenconcern Unilever kreeg een overweight-advies van Morgan Stanley.

Moody's heeft zijn kredietbeoordeling voor Wereldhave een stapje verlaagd. De vooruitzichten van het vastgoedbedrijf zijn volgens de kredietbeoordelaar stabiel. De verlaging hangt samen met de zwakker dan verwachte operationele prestaties van Wereldhave.

Lufthansa

In Frankfurt opende Lufthansa de boeken. De Duitse luchtvaartmaatschappij sloot het derde kwartaal af met een lagere brutowinst. Dat kwam onder meer door een hogere brandstofrekening. Verder kwam Lufthansa met bescheiden groeidoelstellingen voor de komende periode. Ook de Franse bank BNP Paribas en zijn Spaanse branchegenoot BBVA kwamen met cijfers. In Brussel staat Nyrstar in de schijnwerpers. De metalengroep, die een maand geleden met een winstalarm kwam, zag de winst afnemen in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf liet verder weten de opties voor de herfinanciering van zijn forse schuldenberg in 2019 te bekijken.

De Europese beurzen sloten maandag met winst. De AEX-index klom 0,4 procent tot 509,40 punten en de MidKap won 1,7 procent tot 717,56 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 1,2 procent. Wall Street gaf opnieuw terrein prijs. De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent lager op 24.442,92 punten. De brede S&P zakte 0,7 procent en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1,6 procent.

De euro noteerde op 1,1384 dollar, tegen 1,1382 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,2 procent tot 67,15 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper en kostte 77,22 dollar per vat.