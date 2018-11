Advies PostNL omhoog bij Berenberg

PostNL is sinds het volgen door Berenberg in september meer dan 15 procent gedaald op de beurs, waardoor de advieswijziging nu volgt. Volgens de kenners begint het aandeel ,,er relatief goedkoop uit te zien''. Zij wijzen ook op de situatie op de Nederlandse postmarkt, die een van de meest competitieve in Europa is. Dat levert Bernstein zorgen op.

Het aandeel PostNL sloot maandag op 2,45 euro.