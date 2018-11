Telefónica Deutschland rekent toch op groei

De telecomprovider profiteert sneller dan verwacht van 20 miljoen euro aan synergievoordelen door eerdere overnames. Het groeivooruitzicht is wel exclusief het negatieve effect van 40 miljoen tot 60 miljoen euro aan extra kosten die gepaard gaan met wijzigingen in de regelgeving.

Het aangepaste bedrijfsresultaat, dus exclusief eenmalige posten, steeg in het derde kwartaal met 5,6 procent tot 494 miljoen euro. Onder de streep was sprake van een tekort van 30 miljoen euro, tegen een min van 39 miljoen euro in de meetperiode een jaar eerder. Telefónica Deutschland tornde niet aan zijn vooruitzichten voor de omzet, exclusief de extra kosten, die naar verwachting stabiliseert dit jaar. De opbrengsten in de voorbije maanden viel met ruim 1,8 miljard euro iets lager uit op jaarbasis.