Omzet Neways flink omhoog

De omzet kwam afgelopen kwartaal uit op 126 miljoen euro. Dat is 16 procent meer dan een jaar eerder. In een verklaring gaf Neways overigens wel aan dat het ,,volledige groeipotentieel'' niet is benut door een aanhoudende schaarste in componenten. Ook sprak het bedrijf weer van een schaarste aan technisch geschoold personeel. De orderinstroom in het derde kwartaal kwam lager uit, maar blijft volgens Neways wel op een relatief hoog niveau.

Voor heel het jaar is de onderneming dan ook positief gestemd. Neways rekent door het orderboek en verbeteringen in de aansturing op een stijging van de winst en omzet ten opzichte van vorig jaar.