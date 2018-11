Wolters Kluwer koopt softwarebedrijf eVision

Stacey Caywood, die bij Wolters Kluwer leiding geeft aan de Legal & Regulatory divisie, ziet de overname als een versterking van de activiteiten op het gebied van software voor industrieel operationeel risicobeheer. eVision is een grote speler op dit vlak, met klanten in onder meer de olie- en gassector en de chemische en farmaceutische industrie. Het is de bedoeling dat de activiteiten van eVision worden gekoppeld aan Wolters Kluwers Enablon.

eVision werd in 2008 opgericht en er werken zo'n 225 mensen. Het hoofdkantoor staat in Nederland. Ook heeft de onderneming kantoren in Groot-Brittannië, Qatar en de Verenigde Staten. Het bedrijf was in 2017 goed voor een omzet van 25 miljoen dollar en stevent dit jaar naar verwachting af op een omzetgroei van meer dan 10 procent.